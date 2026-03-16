Pacto Histórico no asistirá a la reunión de seguridad convocada por el alcalde de Bogotá

La bancada del Pacto Histórico informó que no asistirá a la reunión convocada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prevista para este lunes 16 de marzo, en la que se abordarían temas relacionados con la seguridad en la capital del país.

A través de un pronunciamiento, la colectividad explicó que la decisión se debe a que el encuentro fue planteado como un espacio a puerta cerrada, lo que, según indicaron, limita la participación de distintos sectores de la ciudad en un tema de alto impacto para la ciudadanía.

Le puede interesar: El Pacto Histórico obtiene séptima curul para Cámara de Representantes en Santander

“Nuestra decisión responde a que dicha reunión fue convocada como un espacio a puerta cerrada, cuando desde la bancada hemos insistido de manera reiterada en que la discusión sobre seguridad debe abrirse desde el comienzo a la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los sectores populares de la ciudad”, señaló el Pacto Histórico.

Leer también: RTVC cuestionó a la MOE-UE tras “jalón de orejas” por favorecer al Pacto Histórico

En ese sentido, los congresistas de la colectividad insistieron en que cualquier diálogo sobre seguridad debe construirse de manera amplia y transparente. “Consideramos que un diálogo real sobre un tema tan importante debe ser participativo, incluyente y transparente”, concluyó la bancada.