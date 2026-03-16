Organizaciones sociales preocupadas por aumento de ataques con drones en el Catatumbo

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Cúcuta

Lideres sociales, representantes de organizaciones comunales, veredales, y sociales han llamado la atención por la preocupación que les asiste frente al incremento de los ataques con drones en el Catatumbo.

Después de utilizar estos elementos para atacar a la fuerza pública y a la población civil en el que han dejado un alto número de personas heridas y lesionadas, la nueva modalidad dejó en máxima alerta a la comunidad.

El perifoneo desde estos, solo ha generado preocupación por las amenazas que desde el cielo profieren los violentos hacía las comunidades para abandonar el territorio.

Uno de los líderes sociales quien solicitó reserva de su identidad dijo a Caracol Radio que “esto se ha vuelto una constante. Sobrevuelan, atacan, obligan a salir, amenazan todo bajo la mirada de quienes están acá”.

“Por acá no ha llegado nada de lo que han anunciado para detener el avance de los drones de la guerrilla, solo anuncios. Acá todos estamos expuestos” precisó.