“Estaba almorzando, sonaron tres tiros y vi a un señor en el piso”: testigo de sicariato en Bogotá

Este lunes 16 de marzo se registró un sicariato a plena luz del día en el barrio el Salitre en Bogotá, a 10 cuadras de la terminal de transporte. El hecho ocurrió exactamente en la calle 24 carrera 69b-59.

Sobre las 2:10 p.m. un hombre que estaba hablando por celular fue abordado por dos hombres que venían en una motocicleta. Según testigos, los delincuentes tuvieron un breve intercambio de palabras con la víctima.

Caracol Radio habló con Sofía, una mujer que fue testigo de este sicariato. Según su relato, los delincuentes dispararon en tres oportunidades: “cerca de las 2 p.m. estaba en mi puesto de trabajo, estaba almorzando, sonaron tres tiros y vi por las cámaras de seguridad un señor tirado en el piso”.

De acuerdo con la mujer, el hombre duró cerca de 10 minutos tirado en el suelo con vida, hasta que agonizó. “Duró alrededor de unos 10 o 12 minutos vivo y ya después falleció. La ambulancia nunca llegó”, narró la joven.

Sofía aseguró que de inmediato llamó a la Policía, quien llegó con rapidez hasta el lugar del sicariato. Además, indicó que podría tratarse de un intento de hurto, pues en las imágenes pudo ver que intentaron quitarle el celular.

“Tal vez fue por hurto. Acá, en este sector, roban demasiado. Justo acá al frente del paradero de buses hay casi diario un hurto, casi todos en moto, se suben al andén y rapan celulares”, agregó la mujer.

Cabe mencionar que el CTI de la Fiscalía asumió esta investigación y ya se encuentra adelantado labores pertinentes para esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió en el lugar de los hechos.

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