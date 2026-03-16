Mientras se cumplan las normas porque no darles el apoyo: Efraín Valencia sobre minería en Cajamarca

Tolima

Tras el anuncio de la compra de La Mina La Colosa en el municipio de Cajamarca, Tolima por parte de Mineros S.A. han surgido diversas reacciones de rechazo por parte de los sectores ambientalistas, mientras que desde los gremios económicos aseguran que lo importante es que se cumpla con la normatividad vigente.

En diálogo con Caracol Radio Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, aseguró que es una transacción muy importante porque la adquiere una empresa reconocida en el sector minero.

“Desde el Comité Intergremial sentimos que desde que todo sea dentro de la formalidad, mientras se respeten la condiciones del medio ambiente, ¿Por qué no darle ese respaldo al sector minero?, eso es lo importante y lo relevante”, dijo Valencia.

Por otra, resaltó que serán las autoridades ambientales las que tendrán que evaluar las condiciones “Si existe una empresa que pueda dar las condiciones y las garantías ambientales para desarrollar la minería formal porque no pensar en ello”.

¿Los Gremios Económicos están de acuerdo con la minería en Cajamarca?

Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, reiteró que mientras que haya la formalidad y se respeten la normas se debe apoyar a los sectores productivos.

“Y eso aplica en la minería y en otros sectores, mientras que las cosas se basen en las normas porque no darles ese apoyo y ese respaldo, miremos en la época que Anglo Gold Ashanti estuvo en Cajamarca hubo desarrollo, obviamente hay personas que con justa razón se preocupan por las condiciones medioambientales, pero ahí es donde está el reto de la empresa a demostrar la sana convivencia, entre una explotación minera responsable y el cuidado del medio ambiente”, puntualizó Efraín Valencia.

Organizaciones ambientales del Tolima anuncian oposición a la compra de La Colosa por Mineros S.A.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, un grupo de organizaciones y colectivos ambientales denominado ´Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca´ expresó su rechazo a la operación, inicialmente avaluada en 10 millones de dólares, la cual abriría la posibilidad de reactivar la extracción de oro a gran escala en la zona rural de Cajamarca.

“Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería”, señala el documento, que recuerda que las actividades mineras en La Colosa permanecen suspendidas precisamente por los resultados de la consulta popular.

Por su parte, el representante a la Cámara electo por el Tolima, Renzo García, calificó como sospechosa la compra anunciada por Mineros S.A., teniendo en cuenta los obstáculos legales y sociales que enfrenta el proyecto.

“Es muy sospechosa y rara esta jugada. Tenemos que estar alertas, muy atentos, porque indiscutiblemente esto no nos genera una buena espina. De una u otra manera el movimiento ambiental debe estar en toda la expectativa. Hay que esperar si se concreta o no, porque también hacen anuncios para ver cómo reacciona la ciudadanía”, afirmó.