Médica de Caquetá falleció en accidente con embarcación en zona insular de Cartagena

La profesional de la salud participaba de un congreso del sector en la ciudad

Se confirmó la muerte en un accidente con una embarcación en Cartagena de la médica ginecobstetra Julie Nataly Bohórquez Romero quien trabajaba en el sector salud de Florencia, Caqueta.

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Los hechos ocurrieron en cercanías de la isla de Barú cuando la mujer al parecer fue golpeada por una embarcación, cuando se encontraba en el sector de Playa Agua Azul, en Barú. Tras las graves heridas, la turista fue evacuada de la zona hasta el Hospital de Bocagrande donde se produjo su fallecimiento.

Según el reporte preliminar sufrió graves heridas en el miembro superior derecho, tuvo una herida abierta ocasionada hélice de la embarcación, así mismo en el tórax tuvo laceraciones superficiales

La profesional de la salud se encontraba en capital de Bolívar junto a varios compañeros del mismo centro asistencial, quienes habían viajado desde Florencia para pasar algunos días de descanso.

La profesional de la medicina había asistido a un Congreso Médico en Cartagena y junto a varios de sus del Hospital Departamental María Inmaculada de la capital de Caquetá y decidieron irse a la zona insular.

La Gobernación de Caquetá lamentó profundamente el fallecimiento de la ginecobstetra Julie Nataly Bohórquez Romero, profesional que dedicó su vida al cuidado de la salud y al bienestar de las familias caqueteñas desde el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.