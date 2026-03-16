Más de 200 kilos de marihuana son incautados en Caldas, al parecer, se distribuiría en Manizales

Manizales

La Seccional de tránsito y transporte de la Policía Caldas, incautó en el sector de La Paz, en Chinchiná, un cargamento de 240 kilos de marihuana tipo ‘creepy’, donde en medio del registro y control a vehículos, descubrieron que la sustancia, proveniente de Armenia (Quindío), era transportada en 481 paquetes distribuidos en ocho bultos.

“Este es un golpe contundente a las finanzas del narcotráfico, es un importante resultado que se da en la carretera entre Manizales y Pereira. Nuestros uniformados capturan en flagrancia a un sujeto de 29 años quien transportaba este estupefaciente al interior de una camioneta”, indica el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

En el procedimiento policial, también las autoridades incautaron el vehículo y un teléfono celular.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.