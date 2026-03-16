Los Halcón habían convertido un parque para niños de Ibagué en su centro de expendio

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación desarticuló la organización delincuencial Halcón, dedicada presuntamente a la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en la comuna 7 de la ciudad.

La investigación contra esta red de microtráfico se adelantó bajo el liderazgo de la Fiscalía Octava Especializada de Antinarcóticos de Ibagué y desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que permitió la materialización de cinco diligencias de registro y allanamiento en los barrios La Mansión, Calucaima, Modelia I, Territorio de Paz y Los Alpes.

En los operativos se logró la captura por orden judicial de nueve presuntos integrantes de esta organización delincuencial, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Alias ´El Viejo´ lideraba Los Halcón

Según los investigadores de la SIJÍN, este hombre es un experimentado expendedor de estupefacientes, que había convertido el parque infantil del barrio La Mansión en su oficina de distribución hasta donde llegaban los consumidores, entregaban el dinero al vendedor de turno, a quien dentro de la estructura denominaban El Halcón y se sentaban en los juegos del parque a esperar que regresara el expendedor con la sustancia.

Esta organización lograba ingresos diarios de aproximadamente $2 millones lo que les representaba un recaudo de más de $60 millones mensuales producto de la venta de estupefacientes.

Así estaban integrados Los Halcón

El cabecilla de esta organización fue identificado como Héctor Fabio Cardona, alias El Viejo, de 39 años, quien presenta 2 anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una por hurto calificado. Esta persona tenía a su cargo 8 expendedores.

Luis Emanuel Barbosa, alias El Flaco, de 23 años, quien presenta una anotación judicial por el delito de hurto calificado y una por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Alexander Quintero Rubio, alias Alex, de 38 años, quien presenta 4 anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una por lesiones personales.

James Julián Archila, alias Guama, de 39 años quien presenta una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

José Luis Martínez, alias Joselito de 29 años quien presenta una anotación judicial por el delito de hurto calificado y una por amenaza.

Yeison Melo Rojas, alias Piolín de 35 años quien presenta una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cristian Varón Arenas, alias Revolución, de 30 años, sin anotaciones judiciales.

Marlon Andrés Agudelo, alias El Loco de 29 años, sin anotaciones judiciales.

Julián Rodríguez Garzón, alias Pitucha de 24 años, sin anotaciones judiciales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en el desarrollo de las audiencias preliminares un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.