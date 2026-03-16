Izma está cruzando fronteras con su música en tiktok

El cantante puertorriqueño Izma, reconocido por su impecable trayectoria como corista de Nicky Jam, vive hoy uno de los momentos más trascendentales de su carrera. En cuestión de meses, sus redes sociales han explotado con millones de visualizaciones, consolidándolo como una de las voces emergentes con mayor crecimiento orgánico dentro de la música latina.

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Con una historia construida lejos del reflector principal, Izma representa el poder de la perseverancia. Durante años trabajó en silencio, afinando su talento mientras acompañaba a grandes figuras. Hoy, el público finalmente está poniendo nombre y rostro a esa voz que siempre estuvo lista.

“Lo estoy viviendo con mucha gratitud. Durante años trabajé en silencio, afinando mi voz mientras otros estaban bajo la luz principal. Ver ahora millones de personas conectando con lo que hago desde su celular es algo que todavía me cuesta procesar. Profesionalmente es una bendición y personalmente es una confirmación de que nunca estuve equivocado en seguir creyendo en mí”, comparte el artista.

Lejos de buscar la viralidad, Izma apostó por lo más simple y poderoso: cantar desde el corazón. Su autenticidad ha sido la clave para conectar con millones de personas que han encontrado en su voz un refugio emocional.

“No intenté ser viral, solo compartí mi voz desde el corazón. La gente conecta cuando siente la autenticidad, la empatía a través de las letras y las notas musicales”, afirma.

Los mensajes que recibe a diario confirman el impacto de su música: seguidores que aseguran haber llorado con sus interpretaciones o haber encontrado consuelo en momentos difíciles.

Su historia con la industria comenzó subiendo versiones acústicas de canciones de Nicky Jam. La constancia dio frutos cuando, tras años tocando puertas, recibió la llamada que cambiaría su destino: formar parte del equipo del artista como corista en giras internacionales.

Esa etapa se convirtió en su “universidad emocional y profesional”. Aprendió disciplina, resistencia y ética de trabajo. Entendió que detrás de cada concierto hay sacrificio, preparación y una mentalidad inquebrantable.

Uno de los momentos que marcó su vida fue pisar el escenario del Coliseo de Puerto Rico, conocido mundialmente como el “Choliseo”, donde vivió la energía de miles de personas cantando al unísono con Tommy Torres . Esa vibración encendió en él un pensamiento claro: algún día serían sus propias canciones las que corearía el público.

Salir del rol de corista y atreverse a mostrar su voz como protagonista fue un acto de valentía. “Cuando estás en un rol específico te acostumbras, pero entendí que mi voz tenía su propia identidad”, expresa.

Hoy, Izma no siente que se volvió viral: siente que finalmente lo están viendo. Este crecimiento marca el inicio de su identidad como artista solista.

Más allá del éxito digital, Izma tiene clara la responsabilidad que acompaña su nueva visibilidad: inspirar a quienes trabajan en silencio.

“Tu proceso no es un castigo, es una preparación. Aunque hoy estés en la sombra, eso no define tu destino. Yo soy prueba de que el tiempo correcto llega si lo trabajas.”

Tras el impacto de su crecimiento digital, Izma ya se encuentra trabajando estratégicamente en la siguiente etapa de su carrera. El artista prepara el lanzamiento de un sencillo oficial que marcará su esperado regreso a la música original después de varios años enfocado en su rol como corista de Nicky Jam. Este nuevo tema no solo representará un estreno musical, sino una declaración de identidad.

Además, Izma desarrolla colaboraciones estratégicas con figuras y productores clave de la industria, apostando por alianzas que potencien su propuesta artística sin perder autenticidad. Paralelamente, trabaja en la creación de contenido que permita al público conocer más de su historia, su proceso y la esencia que lo define como intérprete.

Su visión va más allá del momento viral. Está enfocado en construir una carrera sólida y sostenible que trascienda las tendencias digitales y lo consolide como una voz con propósito dentro de la música latina.

A largo plazo, proyecta giras como artista principal, la producción de un álbum conceptual que refleje su evolución personal y profesional, y colaboraciones con grandes nombres de la industria, reafirmando su lugar como una propuesta con identidad propia.

La meta para este año es clara: transformar este boom digital en una trayectoria duradera. Para Izma, no se trata de suerte, sino de propósito, disciplina y años de preparación que hoy comienzan a dar frutos.