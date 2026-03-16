Hoteleros alertan baja ocupación en Norte de Santander y piden fortalecer el turismo

Norte de Santander.

El sector hotelero de Norte de Santander encendió las alarmas por la baja ocupación registrada durante el último año, situación que mantiene en alerta a los empresarios del gremio frente al panorama económico para el 2026.

El presidente del gremio, Amílcar Mirep Corona, explicó que el balance del 2025 deja cifras poco favorables para la región en comparación con el comportamiento nacional del sector.

“El promedio nacional de ocupación hotelera estuvo por el orden del 55 o 56%, mientras que en Norte de Santander estuvimos entre el 39 y el 40%. Es decir, cerca de 17 puntos porcentuales por debajo de la media nacional”, señaló a Caracol Radio.

El dirigente gremial indicó que en el caso de Cúcuta la ocupación fue ligeramente mayor, cercana al 42%, sin embargo, la cifra también se mantiene por debajo del promedio de otras capitales del país.

Según explicó Mirep, este comportamiento se asemeja a uno de los momentos más complejos que vivió la economía de la región, cuando se produjo el cierre de la frontera con Venezuela en 2015, lo que generó un fuerte impacto en el aparato productivo del territorio fronterizo.

“Cuando nos comparamos con otras ciudades capitales encontramos que estamos entre 14 y 15 puntos por debajo del promedio nacional, algo muy parecido a lo que ocurrió en la época del cierre de frontera en 2015”, agregó.

El presidente de Cotelco también señaló que, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el sector hotelero para modernizar sus servicios e infraestructura, la ciudad aún necesita consolidar una mayor actividad turística que permita atraer visitantes.

“Creo que a la ciudad le falta atractivo y consolidar una mayor actividad turística para que sea mucho más activa en la llegada de personas”, indicó.

Entre las principales preocupaciones del gremio también aparecen los costos de operación que enfrentan los empresarios, especialmente por el aumento del salario mínimo y los impactos de las reformas laborales, que, según el dirigente, afectan principalmente a las pequeñas y medianas empresas del sector.

A esto se suman factores como los altos costos de energía en una ciudad de clima cálido como Cúcuta y las preocupaciones por la seguridad, aspectos que, según el gremio, inciden directamente en la competitividad turística del territorio.

“Los hoteles operan 24 horas al día, los 365 días del año, y eso genera un impacto muy alto en los costos de operación, especialmente en temas como energía y personal”, afirmó.

No obstante, el gremio también destacó que existen oportunidades para impulsar el turismo en la región, especialmente con proyectos relacionados con eventos, turismo deportivo y el fortalecimiento de infraestructura como centros de convenciones y escenarios para espectáculos.