Gobierno asegura recursos para avanzar en el proyecto del tren de Zipaquirá

En Zipaquirá, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la inversión conjunta con el departamento de Cundinamarca será de 15,4 billones de pesos para avanzar en el proyecto del Tren de Zipaquirá.

Proyecto eléctrico para la movilidad en Cundinamarca

Según explicó, el sistema será 100 % eléctrico y conectará a Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, integrando el transporte público con el uso de la bicicleta. El proyecto busca fortalecer la movilidad sostenible en Cundinamarca, conectando este sistema férreo con la caminata, la bicicleta y otros proyectos estratégicos de transporte regional como el Regiotram del Norte.

“Este proyecto no solo mueve personas: mueve empleo, industria y futuro”, afirmó la ministra.

La funcionaria también hizo un llamado a promover el respeto por ciclistas y peatones, con el objetivo de articular la movilidad activa con el proyecto ferroviario.

En ese contexto, Zipaquirá avanza en estrategias de movilidad sostenible, con más de tres kilómetros de ciclovías, procesos de formación en seguridad vial y la implementación de una Política Pública de la Bicicleta.

Características del Tren de Zipaquirá para la Sabana Centro

A su vez, el Tren de Zipaquirá se perfila como una iniciativa clave para la movilidad en la Sabana Centro, con 48,9 kilómetros de recorrido, 17 estaciones y capacidad para movilizar más de 187 mil pasajeros al día.

Gobierno pide apoyo de Bogotá para avanzar en la licitación

Por otro lado, la ministra le pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se sume a la iniciativa para avanzar en la licitación del proyecto, la cual debería estar lista en abril.

“Debemos hacer el último esfuerzo para que Bogotá se suba al tren; de lo contrario, habrá que hacer los ajustes necesarios para sacar adelante el proceso de licitación”, afirmó María Fernanda Rojas.

Avances en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná

Paralelamente, el ministerio firmó un memorando de entendimiento para avanzar en el transporte de pasajeros en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, el cual ya moviliza más de 1,15 millones de toneladas de carga.