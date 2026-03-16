Gloria Foods anuncia cambio estratégico en Colombia

El holding peruano Gloria Foods informó una reestructuración significativa de sus operaciones en Colombia como parte de una revisión estratégica de su portafolio en la región.

La compañía decidió enfocar su operación colombiana exclusivamente en la categoría de bebidas, tras identificar oportunidades para optimizar su presencia y consolidar su plataforma de alimentos.

Como consecuencia de este nuevo rumbo estratégico, Gloria Foods ha determinado la suspensión de su operación en la categoría láctea dentro del territorio colombiano.

“Esta medida responde a la intención del grupo de concentrar sus esfuerzos en los sectores donde reconoce mayores ventajas competitivas y posibilidades de crecimiento sostenible”, señaló el grupo a través de un comunicado

La decisión conlleva acciones operativas inmediatas, incluyendo el cierre parcial de su planta ubicada en Cogua, además de la suspensión de diversas actividades vinculadas a la línea de negocio láctea en el país.

A pesar de este retiro del mercado de lácteos, Gloria Foods reafirmó su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados internacionales donde mantiene presencia activa