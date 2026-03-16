Fuerza pública refuerza estrategia en la región del Catatumbo

Norte de Santander

La fuerza pública ha comprometido toda su estrategia para tratar de reforzar y responder a los ataques de los violentos que a través de nuevas modalidades siembran el terror en la región.

El comandante de la policía en el departamento de Norte de Santander coronel Jorge Bernal dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos venido implementando acciones tendientes a garantizar la seguridad de las comunidades en los municipios que componen esta región”.

“Estamos además aumentando el pie de fuerza en diecisiete estaciones que comprometen esa área y apoyados en unidades militares que nos vienen acompañando en la misión de recuperar los territorios” dijo el alto oficial.

Dijo el comandante que “hoy en día nuestras capacidades de personal, tecnológicas y de apoyo en todas las especialidades ha aumentado y esto contribuye a mantener operaciones de manera permanente para devolverle la seguridad a esa zona del departamento”.