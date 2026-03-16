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16 mar 2026 Actualizado 15:37

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Fab Morvan rompe el silencio sobre el engaño del dúo Milli Vanilli y su lucha por la verdad

Fabrice Fab Morvan de Milli Vanilli explicó en 6AM W la cruda realidad del dueto franco-alemán. Una historia de Grammys, engaños y millones perdidos

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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