Fab Morvan rompe el silencio sobre el engaño del dúo Milli Vanilli y su lucha por la verdad
Fabrice Fab Morvan de Milli Vanilli explicó en 6AM W la cruda realidad del dueto franco-alemán. Una historia de Grammys, engaños y millones perdidos
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...