Dos capturados por hurto y un arma de fuego incautada en el barrio España

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en el barrio España. Los individuos habían cometido un robo minutos antes; sin embargo, la solidaridad de la comunidad permitió la rápida captura de los implicados.

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Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de ' Jhossymar ' y ‘Robinson’, de 18 y 23 años, quienes minutos antes intimidaron a una pareja despojándolos de dos celulares.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola, un cargador, un cartucho y la motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes. Los celulares hurtados fueron recuperados y devueltos a sus propietarios, quienes agradecieron la reacción policial.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado 236 personas por el delito de hurto y se han incautado 130 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.