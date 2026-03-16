Descartan la militarización de Bogotá: “las capacidades de la Policía no están superadas”, Galán

Bogotá D.C

En los últimos días se ha conocido la propuesta de militarizar Bogotá frente a los recientes hechos de violencia que han consternado a la población.

Esta propuesta la hicieron los hermanos Uscátegui, el representante a la Cámara, José Jaime, y su hermano, Julián quien es concejal de Bogotá.

Los dos se unieron, recogieron firmas de la ciudadanía y las presentaron ante la Registraduría. Asimismo, le pidieron directamente al alcalde Carlos Fernando Galán considerar la opción.

Sin embargo, este lunes 16 de marzo, el mandatario capitalino al salir de la reunión con congresistas para abordar el tema seguridad en la ciudad, anunció que se descarta la opción de militarizar Bogotá.

“En la situación actual, en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, no creemos que las capacidades de la Policía Metropolitana estén superadas”.

Aún así, Galán aseguró que están abiertos a un diálogo para complementar el trabajo de la Policía y el de la Brigada 13, por ejemplo, en zonas de borde.