Desarticulan banda dedicada a venta de estupefacientes en Bogotá: 4 tendrán detención domiciliaria

Tras más de 13 meses de investigación liderada por un agente encubierto de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la desarticulación de la banda delincuencial, los ‘Cats’ dedicada a la venta de estupefacientes en el centro de la ciudad.

Ocho hombres y cinco mujeres fueron capturados mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Uno de estos fue capturado en flagrancia.

Modus Operandi

Esta banda operaba en el parque Santander, ubicado en la carrera 7 con calle 15, como punto de acopio para ocultar la droga en sillas, árboles, ropa, paredes de la iglesia San Francisco, un puesto de dulces y hasta en sus partes íntimas para evadir los controles policiales.

De acuerdo con la investigación, los estupefacientes, principalmente marihuana y cocaína, eran traídos desde el municipio de Soacha. Era transportada en bicicleta o en Transmilenio, donde utilizaban a menores de edad, hijos de sus integrantes, para simular un desplazamiento común.

Sus rentas criminales llegaban a ascender a los 80 millones de pesos mensuales, producto de la venta de marihuana y clorhidrato de cocaína, haciéndose pasar como vendedores ambulantes en este concurrido sector del centro de la ciudad.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentran alias ‘El Viejo’, cabecilla y coordinador logístico del transporte de la sustancia estupefaciente, y alias ‘Anuel’, administrador que entregaba la droga dosificada a los demás integrantes que hacían sus funciones como expendedores.

Alias ‘La Ñata’ y ‘La Flaca’, instrumentalizaban a sus hijos de 3 y 7 años llevándolos al parque para generar confianza y no alertar a las patrullas sobre su venta de alucinógenos.

Como resultado de las nueve órdenes de registro y allanamiento en Soacha, y las demás en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe, se hallaron dos armas de fuego con munición, dosis de estupefacientes y más de un millón de pesos en efectivo, al parecer producto de la venta de la droga.

Cuatro de los capturados cuentan con detención domiciliaria

Un juez de la república les dictó medida de aseguramiento intramural a 8 de sus integrantes, mientras que a los 4 restantes, como a alias ‘La Ñata’ y ‘La Flaca’ cuentan con medida domiciliaria.

“Me imagino que con los elementos probatorios que tenemos irán a juicio y tendrán que ser condenados, esperamos. Y las otras cuatro personas con detención domiciliaria estaremos muy atentas por si vuelven a delinquir, las volvemos a capturar”, señaló el general Giovanni Cristancho.

Los capturados presentan anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes y su administrador, alias ‘Anuel’, contaba con una orden judicial vigente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

15 estructuras criminales han caído en el centro de Bogotá en los últimos años

En un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía se han judicializado 15 estructuras criminales que operaban en el centro de Bogotá, específicamente en el entorno de la calle 1ª y calle 26 entre la avenida Caracas a los Cerros Orientales.

“Seguimos avanzando en la recuperación del centro de la ciudad. Sabemos que es una inquietud permanente, que la ciudadanía nos pide cada vez más acción, y este esfuerzo que hoy presentamos hace parte de la intención de garantizar que el centro de convierta en un escenario libre de este tipo de actividades criminales”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este resultado se une a la desarticulación de los grupos delincuenciales ‘Los Tigres’ (septiembre 2022) y ‘Santander’ (diciembre 2024), quienes comercializaban estupefacientes en este mismo sector.