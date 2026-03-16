Convocan protesta en peaje Tres Piedras por incumplimientos en obras de la vía

Norte de Santander.

Transportadores, líderes sociales y comunidades convocaron a una manifestación pacífica en el peaje Tres Piedras, ubicado en zona rural del municipio de Cáchira, para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con el mejoramiento de la carretera que conecta a Norte de Santander con Santander.

La jornada fue programada para este lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana y fue convocada por el Comité de Transportadores y Comunidades del corredor vial que comunica a Zipaquirá con San Alberto, quienes invitaron a presidentes de juntas de acción comunal, transportadores, líderes sociales y ciudadanía en general a respaldar la protesta.

De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, durante varios meses se han realizado solicitudes al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Vías para que se cumplan compromisos adquiridos para el mejoramiento de esta carretera, utilizada diariamente por transportadores y habitantes de la región.

Sin embargo, señalan que, ante la falta de avances en los acuerdos, decidieron convocar a la movilización con el fin de visibilizar la situación y pedir soluciones que permitan mejorar las condiciones de la vía.

Los promotores de la manifestación indicaron que el objetivo es que las autoridades atiendan las necesidades de las comunidades y transportadores que dependen de esta carretera que comunica a Norte de Santander con el interior del país, y que resulta clave para la movilidad y la economía de la región.