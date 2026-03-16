Cinco mil niños siguen sin recibir clases en el Catatumbo

Norte de Santander

Luego del ataque este fin de semana al rector de un colegio en el municipio de Ocaña y al cumplirse quince meses de la guerra en el Catatumbo, la comunidad educativa alertó el recrudecimiento de hechos que no han permitido el retorno a las aulas.

En un encuentro entre la viceministra de educación Maritza Molina y los miembros de la Federación Colombiana de Educadores Fecode, nuevamente se hizo una radiografía de la crisis que tiene la comunidad educativa de esa región.

El presidente de Asinort en Norte de Santander Leonardo Sánchez dijo a Caracol Radio que “nosotros insistimos en que la escuela debe ser un territorio de paz, donde los niños no deben involucrarse al conflicto. Desafortunadamente hoy vemos esta cifra que nos preocupa y vuelve a encender las alarmas frente a lo que pasa en el territorio”.

Explicó que en diferentes escenarios se ha llamado la atención por el respeto a la vida de la comunidad educativa, por la no vulneración de los derechos de los menores y se ha rechazado el uso de los planteles educativos para situaciones de conflcito.

Finalmente reitero el llamado a los violentos para que respeten el derecho internacional humanitario y para que la búsqueda del diálogo sea el motor que aliente la recuperación de espacios de paz y convivencia.