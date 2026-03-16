Cerca de 700 policías estarán en las calles para el partido Millonarios vs. Nacional en Bogotá

A las 8:30 de la noche de este martes 17 de marzo se volverán a encontrar en el estadio El Campín de Bogotá, Atlético Nacional y Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay de 2026.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá dispusieron de un robusto dispositivo de seguridad para garantizar que el partido de fútbol se desarrolle en total normalidad, y en caso de cualquier alteración al orden público se pueda responder de manera oportuna.

“Vamos a tener un dispositivo, entre el servicio preliminar, el servicio principal y los escoltas de los equipos, de aproximadamente 700 policías”, señaló el general Giovanni Cristancho.

Las entradas para este partido se agotaron y no se permitirá la entrada a hinchas del equipo visitante.

Último partido entre Millonarios y Nacional terminó en enfrentamientos

La última vez que se jugó un partido entre estos dos equipos de fútbol en Bogotá se presentaron disturbios entre los mismos hinchas de Atlético Nacional, tanto afuera como dentro del estadio El Campín.

Desde la Alcaldía de Bogotá atribuyeron estos desmanes, en los que quedaron heridos dos policías, a una falla en la distribución de la boletería.

“Al parecer, algunas personas que entraron a una tribuna pertenecían a la barra que estaba ubicada en la otra tribuna. Eso indicaría que hubo una posible entrega inadecuada de boletas”, indicó en ese momento el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Debido a esa situación, se citó de manera extraordinaria a una sesión la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol con todos los actores pertinentes para tomar decisiones frente a los responsables.