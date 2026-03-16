Capturan a hombre que atacó con cuchillo a otro ciudadano en San Martín de Loba, Bolívar

La rápida reacción de las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre señalado de causar lesiones con arma blanca durante una riña registrada en el parque El Minero del municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar.

Los hechos se presentaron cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro y control fueron alertados por la comunidad sobre una pelea en el lugar. De inmediato, los policías se desplazaron hasta el sitio señalado.

Al llegar, los uniformados observaron a un hombre que vestía pantalón jean azul y zapatos, sin suéter, quien portaba en su mano derecha un arma blanca tipo cuchillo. En el mismo lugar se encontraba otro ciudadano, también con pantalón jean azul y zapatos negros, quien presentaba sangrado en la espalda y manifestó que el sujeto armado le había ocasionado las heridas.

Aplicando la escala del uso de la fuerza, los policías intervinieron de manera oportuna y persuadieron al individuo para que entregara voluntariamente el arma blanca, evitando poner en riesgo la integridad de los presentes. Posteriormente se realizó la incautación del cuchillo y la captura del presunto agresor, identificado como Rober Carlos Asprilla Díaz.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales, mientras que la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió los primeros auxilios.

“Gracias al aviso oportuno de la comunidad y a la rápida reacción de nuestras patrullas de vigilancia, se logró la captura de esta persona y la incautación del arma blanca. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho que altere la convivencia y la seguridad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.