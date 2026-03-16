Capturan a cuatro personas que transportaban armamento en la vía Ocaña–Cúcuta

Norte de Santander.

En las últimas horas, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Norte de Santander capturó a cuatro hombres que se desplazaban en un vehículo transportando, de manera oculta, armamento de largo alcance.

El coronel Jorge Andrés Bernal, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, informó que “en la vía Ocaña-Cúcuta, kilómetro 31, sector La Estancia, por inscripción del municipio de Ábrego, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, mediante actividades de registro y control a personas y automotores, lograron la captura en flagrancia de cuatro personas”.

Añadió que “durante el procedimiento fue incautado un subfusil marca Colt, calibre 9 milímetros. Asimismo, se halló un arma de fuego tipo pistola, marca Glock 17, calibre 9 milímetros, con un proveedor, la cual se encontraba oculta en los motores de los limpiabrisas del automotor inspeccionado. De igual manera, fueron encontrados dos kits Roni, adaptadores para armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, ocultos en la parte delantera del radiador”.

Las autoridades investigan la procedencia y el destino de este armamento.

Por ahora, los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.