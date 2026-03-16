Boyacá entre incendios y lluvias: más de 215 hectáreas afectadas

Boyacá

En lo que va del año, los incendios forestales en Boyacá han afectado cerca de 215 hectáreas en 44 municipios del departamento. Así lo informó Julián Andrés Hernández, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, quien señaló que los incendios se han presentado en Ramiriquí, Guateque, Zetaquira, Tota, Turmequé, Moniquirá, Garagoa, Santa María, Samacá, Aquitania, Labranza Grande, Muzo, Chinavita y Jenesano. El caso más reciente ocurrió en la vereda Juncal Abajo, zona rural de Úmbita, donde se vieron afectadas más de 14 hectáreas.

Hernández explicó que muchas emergencias se relacionan con la variabilidad climática y quemas que se salen de control. En Zetaquira, un incendio originado por una quema consumió más de 22 hectáreas y destruyó tres viviendas, sin dejar personas lesionadas. Hasta el momento, se han impuesto tres sanciones por incendios provocados en municipios como Zetaquira y Villa de Leyva, y se adelanta un proceso similar en Tibaná.

El delegado departamental de Bomberos de Boyacá, Pablo Díaz, confirmó que durante el fin de semana se presentaron incendios en Úmbita, Boyacá y Ramiriquí, todos controlados por los organismos de socorro. “Hoy lunes en la mañana todos los incendios están liquidados por los cuerpos de bomberos del departamento”, afirmó Díaz. Las labores de atención contaron con 53 cuerpos de bomberos y cerca de 850 unidades, además del apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y brigadas del Ejército Nacional.

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En uno de los casos, ocurrido en el municipio de Boyacá, las autoridades identificaron a una persona que habría iniciado un incendio mientras ampliaba la frontera agrícola. Díaz aseguró que se apoyarán las acciones judiciales correspondientes para evitar que se repitan estos hechos. En este incendio se realizó evacuación preventiva de dos viviendas cercanas, sin registrarse afectaciones mayores.

Además de los incendios, las fuertes lluvias han generado emergencias en varias provincias del departamento. Gestión del riesgo indicó que municipios como Quípama, San Pablo de Borbur, Maripí y Muzo han registrado deslizamientos que afectan la movilidad, especialmente en el corredor Muzo–Maripí–Quípama–La Victoria. Tormentas eléctricas también provocaron fallas en el servicio de energía en Guacamayas, El Espino, Chiscas y Güicán, activando planes de respuesta por parte de los organismos de control.