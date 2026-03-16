Alcalde de Sogamoso alerta crisis fiscal por retraso catastral del Instituto Geográfico Agustín Cod

La Resolución 0210 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) prorrogó la suspensión de términos del Sistema Nacional Catastral en varios municipios del país donde se adelantaron procesos de actualización catastral para la vigencia 2026. La entidad explicó que el alto volumen de información generado durante esas actualizaciones impidió completar a tiempo el procesamiento y carga de datos en el sistema, por lo que amplió la suspensión de trámites y actuaciones catastrales hasta el 31 de marzo de 2026 mientras se consolida y valida la información de los predios.

En ese contexto, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, advirtió que el municipio atraviesa una alerta financiera porque aún no ha recibido la base de datos catastral actualizada necesaria para facturar el impuesto predial. Según explicó, la demora afecta también a otros 12 municipios de Boyacá. «...Estamos ya en alerta financiera porque, gracias a la ineficiencia del IGAC, no hemos obtenido las bases de datos actualizadas, que es el único insumo para la facturación del impuesto predial...», afirmó el mandatario.

Barón señaló que el procedimiento habitual consiste en que el IGAC envía cada año la base catastral a las alcaldías para iniciar el proceso de facturación y recaudo del tributo, pero en esta ocasión el trámite ha sido aplazado en cuatro oportunidades. «...Ya estamos terminando marzo y el plazo se ha aplazado cuatro veces. Hoy nos comunicaron una nueva resolución que lo extiende hasta el 31 de marzo, pero no conocemos las razones técnicas de esta demora...», dijo. El alcalde agregó que desde la dirección regional del instituto no se han entregado explicaciones claras sobre el retraso.

El mandatario advirtió que la situación también está afectando el movimiento del sector inmobiliario en la ciudad. Sin la facturación del impuesto predial, el municipio no puede expedir los paz y salvos que se exigen para realizar escrituras o trámites de compraventa de inmuebles. «...Tenemos casi cuatro meses sin poder expedir paz y salvos y eso tiene paralizadas notarías, créditos hipotecarios y negocios de compraventa de inmuebles...», afirmó Barón, quien aseguró que esto está generando «...traumatismos a la economía y dificultades para la ciudadanía...».

En materia fiscal, el alcalde indicó que la administración municipal está funcionando con recursos limitados mientras se normaliza la situación. «...Estamos con una caja muy exigua; por fortuna el impuesto de industria y comercio se está comportando bien y con esos ingresos estamos cubriendo los gastos de funcionamiento...», explicó. No obstante, advirtió que si el retraso continúa podrían verse afectados compromisos contractuales y proyectos de inversión del municipio.

Barón anunció además que viajará a Bogotá para exigir explicaciones directamente en el IGAC. «...Ya no nos queda otro camino que ir al instituto y exigir una razón definitiva; esta demora no tiene antecedentes...», afirmó. El alcalde considera que el problema podría estar relacionado con la implementación del programa de catastro multipropósito previsto en el Gobierno de Colombia dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, del cual varios municipios de Boyacá fueron piloto. «...Seguramente están probando nuevas metodologías y los errores del piloto los estamos pagando los municipios y la ciudadanía...», concluyó.