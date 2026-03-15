Un hombre en una camioneta de alta gama y embriagado arrolló a un ciclista en Medellín

Medellín

En la mañana de este domingo se reportó un accidente de tránsito en la Av. Regional a la altura del barrio Corazón de Jesús, de acuerdo a la dirección que reportó la Secretaría de Movilidad de Medellín. En ese sitio, un vehículo arrolló a un ciclista que transitaba por allí. El deportista sufrió múltiples lesiones, laceraciones en rostro, miembros superiores, cadera y miembros inferiores, reporta la entidad de tránsito, aunque aclara que ninguna de estas es de gravedad.

Sobre este hecho se ha indicado que el conductor de la camioneta de alta gama, una vez atropella al ciclista, intenta huir del lugar sin prestarle la atención necesaria al lesionado. De inmediato fueron alertadas las autoridades que, por intermedio del centro de monitoreo de la ciudad, lograron interceptarlo. De inmediato se le hace la prueba de alcoholemia, la cual sale positiva grado 1, por lo que se procede a la inmovilización del carro.

Sobre la identidad del conductor, diferentes medios locales han indicado que se trata de una figura pública relacionada con la música; sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad se aclara que esta información es imprecisa, pero también advierte que esa información se maneja de manera privada, por lo que por ahora, de manera oficial, no se tiene claridad sobre la persona involucrada en el siniestro con un ciclista lesionado.