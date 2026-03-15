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15 mar 2026 Actualizado 19:37

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Medellín

Un hombre en una camioneta de alta gama y embriagado arrolló a un ciclista en Medellín

Según la Secretaría de Movilidad, el conductor dio positivo en grado 1 luego de ser interceptado y realizarle la prueba.

Prueba de alcohol. (Colprensa/Archivo.)

Prueba de alcohol.

Medellín

En la mañana de este domingo se reportó un accidente de tránsito en la Av. Regional a la altura del barrio Corazón de Jesús, de acuerdo a la dirección que reportó la Secretaría de Movilidad de Medellín. En ese sitio, un vehículo arrolló a un ciclista que transitaba por allí. El deportista sufrió múltiples lesiones, laceraciones en rostro, miembros superiores, cadera y miembros inferiores, reporta la entidad de tránsito, aunque aclara que ninguna de estas es de gravedad.

Sobre este hecho se ha indicado que el conductor de la camioneta de alta gama, una vez atropella al ciclista, intenta huir del lugar sin prestarle la atención necesaria al lesionado. De inmediato fueron alertadas las autoridades que, por intermedio del centro de monitoreo de la ciudad, lograron interceptarlo. De inmediato se le hace la prueba de alcoholemia, la cual sale positiva grado 1, por lo que se procede a la inmovilización del carro.

Sobre la identidad del conductor, diferentes medios locales han indicado que se trata de una figura pública relacionada con la música; sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad se aclara que esta información es imprecisa, pero también advierte que esa información se maneja de manera privada, por lo que por ahora, de manera oficial, no se tiene claridad sobre la persona involucrada en el siniestro con un ciclista lesionado.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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