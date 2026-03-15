Trabajos en el Templo del Fútbol Menor de Alamada La Victoria avanzan en un 80%

Después de casi seis años desde su construcción, el denominado Templo del Fútbol Menor de Cartagena, ubicado en el barrio Alameda La Victoria, avanza en paso firme con su intervención integral que transformará y renovará más de 19.000 metros cuadrados en beneficio de la niñez, la juventud y las familias cartageneras.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), ejecuta esta obra de mejoramiento y adecuación con una inversión que supera los 10.500 millones de pesos, reafirmando su compromiso con el deporte como motor de desarrollo social y comunitario para más de 20 mil niños y niñas.

En un 80% se encuentra la ejecución de las obras de las emblemáticas canchas del barrio Alameda La Victoria, según la última inspección realizada. Durante el recorrido de obras se evidenció la instalación del 100% del piso sintético, así como de las arquerías, los cerramientos y la iluminación de las canchas.

En los próximos días, se avanzará con la instalación de cubiertas, el proceso de pintura y de acabados para los baños, camerinos, las oficinas administrativas y la casa comunal que a nivel de obra se encuentran en su etapa final.

Asimismo, se resolvió la problemática histórica de aguas residuales que afectaba a los vecinos de las canchas, gracias al mejoramiento del sistema de drenaje, el cual se encuentra resuelto en su totalidad.

La obra avanzará en los próximos días con la conformación de los parqueaderos, y con los trabajos en la cancha de San Fernando, en la que ya se cuenta con la placa y todos los parales para el cerramiento.

En las próximas semanas se espera el anuncio de entrega de este histórico escenario deportivo, que representa para la ciudad y los cartageneros, la dignificación de los espacios donde se forman los futuros deportistas, que representarán los colores de la cuadrilonga en competencias nacionales e internaciones.

“Cuando comencé la campaña a la Alcaldia, me moleste mucho porque llegué aquí un día y esto estaba hecho un desastre. Realmente era lamentable y comencé con el propósito de transformarlo. Esta obra es una inversión para toda la familia del fútbol cartagenero. Con espacios dignos para que Cartagena se consolide como un referente de turismo deportivo y como cuna de nuevos talentos que podrán mostrar su disciplina en escenarios de talla nacional e internacional”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Una obra con impacto social y deportivo

El parque deportivo Alameda La Victoria es un símbolo para el fútbol formativo de la ciudad, de donde han salido y seguirán surgiendo grandes talentos para Cartagena, Bolívar, Colombia y el mundo. Su renovación no solo dignifica la práctica del deporte, sino que ofrece a los niños y jóvenes escenarios modernos que los motivan a entrenar, los alejan de riesgos sociales y los acercan a estilos de vida saludables, basados en la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Una nueva conexión con el Complejo Deportivo de San Fernando

La obra contempla acciones de mantenimiento, adecuación y construcción en distintos frentes:

• Instalación de cerramiento en paneles galvanizados de alto impacto para canchas y zonas deportivas.

• Nivelación de zonas de juego e instalación de grama sintética de última generación.

• Mantenimiento de filtros perimetrales, pérgolas, muros de cerramiento, pisos en losetas y concreto.

• Reconstrucción de bordillos y andenes en mal estado.

• Mantenimiento de la red eléctrica e instalación de un nuevo sistema de iluminación integral para canchas y áreas comunes.

• Instalación de bancos técnicos, adecuación y rectificación de canales pluviales, e instalación de placas de circulación sobre el canal.

• Mantenimiento de cancha múltiple, construcción de placa deportiva, pintura y señalética interna.

• Construcción de nuevas graderías con cubierta.

• Mantenimiento y adecuación del edificio de servicios: camerinos y salón comunal.

• Suministro e instalación de arcos metálicos, canecas y ornamentación con plantas nativas.

Una de las principales novedades es la construcción de pérgolas y la conexión peatonal con el estadio de San Fernando, a través de un parque lineal sobre el caño, lo que convertirá el complejo en un verdadero clúster deportivo para la ciudad.

Con la modernización del Templo del Fútbol Menor, la Alcaldía Mayor de Cartagena ratifica su compromiso con las comunidades y con la formación deportiva, en una obra que impactará directamente a miles de niños, padres de familia y la comunidad futbolera de la ciudad.

Además de su función competitiva, este escenario será sede de procesos formativos, torneos escolares y comunitarios, y atraerá la realización de campeonatos nacionales e internacionales, proyectando a Cartagena como destino de turismo deportivo y como ciudad de oportunidades.