Sube a $35 millones la recompensa por los seis jóvenes desaparecidos en Mariquita, Tolima

Tolima

De nuevo, las autoridades del Tolima decidieron aumentar la recompensa por información sobre el paradero o que permita esclarecer lo ocurrido con los seis jóvenes desaparecidos desde el pasado mes de enero en el municipio de Mariquita.

La recompensa, que inició en $15 millones y luego pasó a $20 millones, ahora aumentó a $35 millones, según anunció la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, tras un reciente Comité de Orden Público del Tolima.

“Seguimos trabajando de la mano de todas las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Mariquita. Seis jóvenes desaparecidos en el municipio de Mariquita. Por ellos aprobamos, en el Comité de Orden Público, una recompensa de hasta $35 millones, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quienes nos den información acerca de estos jóvenes que desaparecieron ya hace más de dos meses allí en el norte del Tolima”, reveló la mandataria.

Según la gobernadora, para su administración es una prioridad conocer el paradero o la suerte con la que corrieron los jóvenes, quienes desaparecieron de manera paulatina en el transcurso del pasado mes de enero, sin que todavía se tenga alguna pista sobre su paradero.

“Trabajamos desde el gobierno departamental por su seguridad, y este tema es prioritario para nosotros dentro de todas las acciones articuladas que debemos llevar a cabo, no solamente con la Fuerza Pública, sino también de la mano de la Fiscalía General de la Nación”, remarcó.

Los seis jóvenes de Mariquita han sido identificados como: David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. Hay un séptimo caso: al parecer, un joven de Fresno desaparecido en el vecino municipio de Mariquita.

Por su parte, el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, respondió a las versiones que apuntan a una supuesta fosa común que habría en el sector de Medina, en Mariquita, donde presuntamente estarían los cadáveres de los jóvenes desaparecidos.

“Nosotros no hemos recibido esa información aún. Quisiéramos que, si alguna persona que da este tipo de versiones nos la pudiera corroborar, podamos dar con el paradero. Estamos prestos a recibirla”, concluyó.