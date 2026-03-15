Señalado expendedor de estupefacientes fue detenido en San Juan Nepomuceno

En un contundente operativo contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional capturó en flagrancia a Bladimir Mejía, conocido con el alias de “Blacho”, señalado expendedor de estupefacientes en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

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La diligencia de allanamiento y registro fue realizada en el barrio Buenos Aires, en una operación liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 480 dosis de marihuana, 15 dosis de base de coca, una gramera, una licuadora, seis paquetes de papel para fumar, bolsas plásticas para empacar y $90.000 en efectivo, dinero que sería producto de la venta del alucinógeno.

Según las investigaciones, alias “Blacho” utilizaba la modalidad de contactos rápidos con consumidores habituales, entregando las dosis previamente dosificadas y ocultas entre sus pertenencias o en puntos cercanos acondicionados para evitar ser descubierto por las autoridades.

Las autoridades también revelaron que el capturado es reincidente y registra 14 anotaciones judiciales, principalmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de procesos relacionados con derechos de autor.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“El trabajo investigativo y operativo de nuestros uniformados permite seguir golpeando las estructuras de microtráfico que afectan la tranquilidad de los bolivarenses. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando estos hechos para continuar sacando de las calles a quienes se dedican a este delito”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.