Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 14 de marzo: números ganadores y premios
Estos son los resultados del último sorteo de las loterías de Boyacá y Cauca, y cómo cayó el Baloto de este sábado. Consulte aquí los números de la suerte:
Miles de apostadores en Colombia están atentos a los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el Baloto para este sábado 14 de marzo. A continuación le explicamos en qué consiste cada uno de estos juegos de azar, sus principales premios y los números ganadores de hoy.
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Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos tradicionales de Colombia y cuenta con una amplia trayectoria en el país. Se juega mediante la compra de billetes o fracciones que incluyen un número de cuatro cifras y una serie. El premio mayor se otorga a quien acierte tanto el número como la serie completa.
Se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live.
Resultados Lotería de Boyacá HOY 14 de marzo de 2026
- Número ganador:
- Serie:
Premios de la Lotería de Boyacá
- Premio mayor: $15′000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000,000,000
- Premio Alegría: $400,000,000
- Premio Ilusión: $300,000,000
- Premios Esperanza: $100,000,000
- Premios Berraquera: $50,000,000
- Premios Optimismo: $20,000,000
- Premios Valentía: $10,000,000
Lotería del Cauca
La Lotería del Cauca es otro sorteo departamental con gran acogida en distintas regiones del país. Su dinámica es similar a la de otras loterías tradicionales: los jugadores adquieren un billete con número y serie, y participan por el premio mayor y múltiples premios secundarios.
La Lotería del Cauca se caracteriza por ofrecer un plan de premios atractivo y constante, además de contribuir con recursos económicos destinados a la financiación de servicios de salud pública.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 24 de marzo de 2026
El resultado del premio mayor es:
- Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.
- Premio Seco de 200′000.000 pesos.
- Premio Seco de 100′000.000 pesos.
- Premio Seco de 50′000.000 pesos.
- Premio Seco de 10′000.000 pesos.
Baloto
Baloto es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y funciona bajo una modalidad diferente a las loterías tradicionales. En este caso, el jugador elige cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16. Para ganar el premio mayor, debe acertar los cinco números y la superbalota.
A diferencia de las loterías departamentales, Baloto ofrece premios acumulables, lo que significa que si nadie acierta el premio mayor, este se agrega para el siguiente sorteo, aumentando considerablemente la bolsa de premios.
También existe la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con los mismos números jugados, participando por un acumulado independiente.
Resultados de Baloto HOY 14 de marzo de 2026
Baloto:
- Números:
- Superbalota:
Revancha:
- Números:
- Superbalota:
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...