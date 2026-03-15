Motociclista falleció en el barrio Torices por violento choque contra un muro

El hecho ocurrió hacia las 4:10 de la mañana en el sector de El Papayal, frente a una estación de gasolina. Según información entregada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), al llegar los agentes encontraron una motocicleta negra de marca Bajaj, identificada con las placas XPL-49E, que se había estrellado contra una pared.

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A pocos metros del vehículo estaba su conductor, quien murió debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

La víctima fue identificada como Walberto Frías Cerra. De acuerdo con los primeros datos recopilados por las autoridades, el joven se movilizaba en la motocicleta cuando perdió el control y terminó chocando contra el muro, lo que le ocasionó la muerte en el lugar.

Las primeras hipótesis apuntan a que el motociclista podría haberse desplazado a una velocidad superior a la permitida en este sector de la ciudad. Asimismo, versiones iniciales indican que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que será esclarecida dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades de tránsito.