Mindefensa confirma que Colombia fue invitada a participar en el Miami Security Forum en EEUU

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que Colombia fue invitada a participar esta semana en el Miami Security Forum, un encuentro internacional que reunirá a expertos y líderes para discutir los principales desafíos de seguridad en la región.

El jefe de la cartera explicó que el evento es organizado por el centro de pensamiento The Heritage Foundation y se desarrollará durante tres días en la ciudad de Miami.

“Este miércoles, jueves y viernes hay un encuentro que lo promociona The Heritage Foundation… en el Miami Security Forum”, señaló el ministro.

Según Sánchez, el objetivo de la participación colombiana es intercambiar visiones y analizar los desafíos de seguridad que enfrentan los países del hemisferio.

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“Es básicamente un encuentro entre pensamientos, entre perspectivas que nos ayuden a comprender de manera holística cómo enfrentar los diferentes problemas”, explicó.

El ministro también indicó que Colombia espera participar en ese escenario si se dan las condiciones para asistir al evento.

“Allá está invitado Colombia, esperamos participar si se dan las condiciones en dicho evento”, afirmó.

Sánchez agregó que, de acuerdo con la información que tiene hasta el momento, el encuentro tendrá un enfoque principalmente académico y estratégico.

“Va a haber más de un enfoque académico, obviamente con líderes, con gente que decide, que incluye, etc.”, concluyó.