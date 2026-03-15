En Mahates- Bolívar cayó hombre con revólver sin documentos

En el municipio de Mahates (Bolívar) fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de “Coquito”, a quien los policías le encontraron un arma de fuego ilegal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Caño, donde uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje, registro y solicitud de antecedentes a personas que se movilizaban por el sector.

Durante la verificación, los policías interceptaron al sujeto y al practicarle un registro personal le hallaron un revólver calibre 38 con munición, sin que presentara documentación que acreditara su legalidad.

De inmediato, alias “Coquito” fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder ante un juez por el delito que se le atribuye.

“Continuamos adelantando operativos permanentes en todo el departamento para sacar de las calles las armas ilegales y garantizar la tranquilidad de los bolivarenses. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.