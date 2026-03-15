Dos hombres fueron capturados en Cartagena por movilizarse con arma de fuego ilegal en un taxi

En el marco de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a dos individuos, al sur de la ciudad.

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La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para desplegar un rápido operativo, en el barrio Juan XXIII, donde se intercepta un vehículo de servicio público, capturando a dos personas que iban en su interior, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados conocidos como “Mando” de 33 años de edad y “Yostin” de 20 años, respetuosamente, fueron sorprendidos de forma sospechosa por el sector a bordo de un taxi, en el que se encuentra un arma de fuego de letalidad reducida tipo pistola, con cinco cartuchos sin percutir.

Con base en información de inteligencia, se adelantan labores de verificación con el propósito de determinar si estos sujetos tendrían relación con hechos de hurto bajo la modalidad de fleteo en la ciudad y su área metropolitana.

Durante el procedimiento fueron incautados tres (03) celulares y un (01) vehículo de servicio particular tipo taxi.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 1.779 personas por diferentes delitos, entre ellos, 147 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.