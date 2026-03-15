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15 mar 2026 Actualizado 19:31

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Atentado sicarial en el barrio Nuevo Bosque dejó una persona fallecida

El joven de 22 años no registra antecedentes judiciales

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el barrio Nuevo Bosque, el día sábado 14 de marzo, siendo aproximadamente las 08:40 de la noche, se presentó el homicidio de Ángel Manuel Delgado Blanco, de 22 años de edad.

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Versiones ciudadanas indican que la víctima se hallaba en la parte externa de un establecimiento en vía pública; en ese momento, un sujeto se le acercó, accionó un arma de fuego y le causó las lesiones.

Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario donde a pesar de los esfuerzos médicos fallece.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal “SIJIN”, realizaron la inspección técnica a Cadaver. El finado no reporta antecedentes judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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