Abren inscripciones para aspirantes a contralor general de la República para el periodo 2026-2030

Se abren las inscripciones para el cargo de contralor general de la República.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría General del Congreso, el registro de candidatos se realizará entre el lunes 16 de marzo desde las 8:00 a. m. y el miércoles 18 de marzo hasta las 5:00 p. m., en el marco de la convocatoria para elegir al jefe del organismo de control fiscal del país en el periodo 2026-2030.

Según la información oficial, los interesados podrán realizar su inscripción de manera presencial en la Secretaría General del Senado o mediante comunicación electrónica enviada a los correos institucionales habilitados para este trámite.

Ampliar Cerrar

La Mesa Directiva del Congreso hizo un llamado a la ciudadanía para difundir ampliamente la convocatoria, con el propósito de facilitar el acceso de los candidatos al proceso de selección.

Asimismo, la corporación reiteró su compromiso con las garantías de participación y con el desarrollo de un procedimiento público que permita la elección del próximo contralor general conforme a los principios establecidos en la normativa vigente.

Se espera que, tras el cierre de inscripciones, continúen las etapas de verificación de requisitos y evaluación de las postulaciones, antes de la elección definitiva del funcionario que asumirá la vigilancia fiscal del Estado durante el próximo periodo institucional.