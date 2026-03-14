Sorián Pacheco, la azafata que ayuda perros de la calle con comida sobrante de aviones

Desde Aruba, conocida como “la isla feliz”, Sorián Pacheco habló con A Vivir Que Son Dos Días sobre su iniciativa de recuperar la comida que sobra o que los pasajeros dejan en los aviones, para dársela a perros de la calle. Cuenta que desde muy pequeña sintió una gran compasión por los animales abandonados, por lo que ayudarlos se ha convertido en algo muy natural para ella.

La aerolínea en la que trabaja realiza vuelos diarios a diferentes destinos del mundo. La idea de ayudar a los perros surgió durante una escala en Marruecos. Al llegar al hotel donde se hospedaba, vio varios perros sin hogar en la entrada. Al día siguiente, durante un vuelo, notó la gran cantidad de comida que sobraba y sin pensarlo dos veces se la llevó para alimentarlos. Según cuenta Sorián, la aerolínea no está al tanto de su iniciativa, pero tampoco ha tenido problemas por hacerlo.

Cuando no tiene la posibilidad de llevar comida del avión, Sorián compra alimento para perros y lo reparte. Dice que en cada destino siempre hay un perrito que necesita ayuda. Su iniciativa ha inspirado también a sus compañeros de trabajo, quienes incluso crearon algo que llaman el “Comando Perrito”. Aunque algunas personas han criticado su labor por darles comida preparada, Sorián responde que se trata de animales que viven en condiciones muy difíciles y que muchas veces solo encuentran basura para alimentarse.

También señala que en muchos países latinoamericanos hay una mayor sensibilidad hacia los perros callejeros. En algunos países árabes, por razones culturales y religiosas, existe la creencia de que los perros son najis, es decir, animales considerados impuros. Sin embargo, Sorián cree que cuando una persona convive con un animal y aprende a cuidarlo responsablemente, algo en su corazón cambia y despierta una mayor empatía hacia ellos.