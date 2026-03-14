Refuerzan seguridad en servicios de Urgencias de Cartagena tras incidente ocurrido en Virrey Solís

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis, la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana y la SIJIN, brindan acompañamiento a la IPS Virrey Solís, luego de rechazar contundentemente el ataque a la misión médica que tuvo lugar en la madrugada del miércoles, 11 de marzo.

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Las autoridades distritales sostuvieron una reunión de acompañamiento a la gerente de la IPS Virrey Solís y a todo el talento humano de esta institución, en la cual se ratifica que las investigaciones continúan en desarrollo, así mismo, darle tranquilidad a los profesionales del servicio de urgencias que no están solos.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, señaló: “Hoy estamos aquí para brindar todo el apoyo integral al equipo de la misión médica de esta institución, rechazamos contundentemente esta agresión y manifestamos que esto no corresponde a ningún objetivo de amenazas a los médicos y personal que labora en los servicios de salud”.

“Como lo ha establecido nuestro alcalde, Dumek Turbay, se está trabajando en las investigaciones correspondientes para dar con la captura de este sujeto que tendrá que responder por los delitos que impongan las autoridades competentes”, puntualizó Hernández.

A través de la Alcaldía Mayor de Cartagena se ha dispuesto una recompensa de $10 millones de pesos a quien brinde información sobre el responsable de estos hechos.

A su vez, Claudia Sequeda Luján, gerente de la IPS Virrey Solís Cartagena, agradeció el respaldo que la Alcaldía de Cartagena les ha brindado en estos momentos. “Expresamos nuestro agradecimiento desde el primer momento de los hechos, tener a las autoridades acompañándonos es fundamental y de esta manera nuestros profesionales se sientan seguros”, dijo Sequeda.

Los servicios de urgencia de Virrey Solís en el primer nivel atienden aproximadamente 600 usuarios al día, y el compromiso como Alcaldía Mayor es brindar el apoyo a esta y todos las IPS públicas y privadas con ese servicio. Se busca reforzar el acompañamiento con los cuadrantes de Policía Nacional, con el fin de brindar garantías y seguridad en la prestación de los servicios.

En cuanto al estado de salud del guarda de seguridad, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos- UCI, de la Clínica Madre Bernarda, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Por su parte el directo del Dadis, Rafael Navarro España, hizo un llamado al respeto y humanización con la misión médica.