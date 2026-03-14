Premios Oscar 2026: Fecha, hora Colombia y dónde ver la transmisión EN VIVO de la 98.ª edición

La edición 98 de los Premios Oscar, como es tradición, reunirá lo mejor del cine internacional y galardonará actores, productores, directores y guionistas que destacaron con sus obras.

Este año, el evento principal será presentado y dirigido por el aclamado actor Conan O’ Brien.

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Fecha y hora de los Premios Oscar en Colombia

El domingo 15 de marzo se realizará la gala de estos galardones en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, California. A partir de las 5:00 de la tarde, los colombianos podrán disfrutar de todos los hechos relacionados a este evento.

El evento en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua arrancará a las 4:00 de la tarde. De otro lado, en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Paraguay iniciará a las 6:00 de la tarde.

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará desde las 7:00 de la noche.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en Colombia?

En televisión, podrá verse a través de TNT, aunque para los usuarios de HBO Max, también se transmitirá por dicha plataforma.

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Nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Train Dreams

Mejor película internacional

El agente secreto - Brasil

Valor sentimental - Noruega

Un simple accidente - Francia

Sirât - España

La voz de Hind - Túnez

Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Mejor dirección

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supremo

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Pecadores

Mejor actriz principal

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renata Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Mejor actor principal

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Faning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Train Dreams

Mejor montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirât

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y Ceniza

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La maquina

La hermanastra fea

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor cortometraje de acción real

Butcher’s Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor guion adaptado

Bugonia - Will Tracy

Frankenstein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao

Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson

Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor guion original

Blue Moon - Robert Kaplow

Un simple accidente - Jafar Panahi

Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stella Skargard - Valor sentimental

Mejor casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y Cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor canción original

Dear Me - Relentless

Golden - Kpop Demon Hunters

I Lied to You - Pecadores

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

Train Dreams - Train Dreams

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cuttin Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor cortometraje documental