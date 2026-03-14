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14 mar 2026 Actualizado 03:00

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Premios Oscar 2026: Fecha, hora Colombia y dónde ver la transmisión EN VIVO de la 98.ª edición

Este domingo, 15 de marzo, se realizará la gala y la entrega de los Premios Oscar 2026. Tome nota y prográmese.

Premios Oscar. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) / Michael Buckner

Premios Oscar. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)

La edición 98 de los Premios Oscar, como es tradición, reunirá lo mejor del cine internacional y galardonará actores, productores, directores y guionistas que destacaron con sus obras.

Este año, el evento principal será presentado y dirigido por el aclamado actor Conan O’ Brien.

Lea también: “Fue un reto grabar en 100 ciudades”: Decorador nominado al Óscar por ‘Una batalla tras otra’

Fecha y hora de los Premios Oscar en Colombia

El domingo 15 de marzo se realizará la gala de estos galardones en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, California. A partir de las 5:00 de la tarde, los colombianos podrán disfrutar de todos los hechos relacionados a este evento.

El evento en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua arrancará a las 4:00 de la tarde. De otro lado, en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Paraguay iniciará a las 6:00 de la tarde.

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará desde las 7:00 de la noche.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en Colombia?

En televisión, podrá verse a través de TNT, aunque para los usuarios de HBO Max, también se transmitirá por dicha plataforma.

Lea más: Deverell, mente maestra detrás del diseño de arte de “Frankenstein”, revela secretos de su creación

Nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Train Dreams

Mejor película internacional

  • El agente secreto - Brasil
  • Valor sentimental - Noruega
  • Un simple accidente - Francia
  • Sirât - España
  • La voz de Hind - Túnez

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Mejor dirección

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Joachim Trier - Valor sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Mejor actriz principal

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renata Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor actor principal

  • Timothée Chalamet - Marty Supremo
  • Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz de reparto

  • Elle Faning - Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Amy Madigan - La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Train Dreams

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirât

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y Ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La maquina
  • La hermanastra fea

Mejor música original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor cortometraje de acción real

  • Butcher’s Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor guion adaptado

  • Bugonia - Will Tracy
  • Frankenstein - Guillermo del Toro
  • Hamnet - Chloé Zhao
  • Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor guion original

  • Blue Moon - Robert Kaplow
  • Un simple accidente - Jafar Panahi
  • Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier
  • Pecadores - Ryan Coogler

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stella Skargard - Valor sentimental

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y Cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor canción original

  • Dear Me - Relentless
  • Golden - Kpop Demon Hunters
  • I Lied to You - Pecadores
  • Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
  • Train Dreams - Train Dreams

Mejor documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cuttin Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor cortometraje documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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