Premios Oscar 2026: Fecha, hora Colombia y dónde ver la transmisión EN VIVO de la 98.ª edición
Este domingo, 15 de marzo, se realizará la gala y la entrega de los Premios Oscar 2026. Tome nota y prográmese.
La edición 98 de los Premios Oscar, como es tradición, reunirá lo mejor del cine internacional y galardonará actores, productores, directores y guionistas que destacaron con sus obras.
Este año, el evento principal será presentado y dirigido por el aclamado actor Conan O’ Brien.
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Fecha y hora de los Premios Oscar en Colombia
El domingo 15 de marzo se realizará la gala de estos galardones en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, California. A partir de las 5:00 de la tarde, los colombianos podrán disfrutar de todos los hechos relacionados a este evento.
El evento en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua arrancará a las 4:00 de la tarde. De otro lado, en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Paraguay iniciará a las 6:00 de la tarde.
En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará desde las 7:00 de la noche.
¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en Colombia?
En televisión, podrá verse a través de TNT, aunque para los usuarios de HBO Max, también se transmitirá por dicha plataforma.
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Nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Train Dreams
Mejor película internacional
- El agente secreto - Brasil
- Valor sentimental - Noruega
- Un simple accidente - Francia
- Sirât - España
- La voz de Hind - Túnez
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Zootopia 2
Mejor dirección
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Pecadores
Mejor actriz principal
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renata Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor principal
- Timothée Chalamet - Marty Supremo
- Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Faning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Train Dreams
Mejor montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirât
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y Ceniza
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La maquina
- La hermanastra fea
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor cortometraje de acción real
- Butcher’s Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor guion adaptado
- Bugonia - Will Tracy
- Frankenstein - Guillermo del Toro
- Hamnet - Chloé Zhao
- Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
- Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor guion original
- Blue Moon - Robert Kaplow
- Un simple accidente - Jafar Panahi
- Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier
- Pecadores - Ryan Coogler
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Pecadores
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stella Skargard - Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y Cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor canción original
- Dear Me - Relentless
- Golden - Kpop Demon Hunters
- I Lied to You - Pecadores
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
- Train Dreams - Train Dreams
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cuttin Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...