Piel de Café: la colombiana que convierte la cáscara del café en cuero ecológico

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Ana Silva contó que, aunque estudió Derecho, siempre sintió una inclinación por lo creativo. Desde pequeña tuvo la idea de emprender algo propio y, en algún momento, pensó en crear bolsos ecológicos. Al investigar el mercado descubrió que solo existían dos tipos de cuero ampliamente utilizados: el de origen animal, generalmente de vaca, y el sintético.

Al haber crecido rodeada de cafetales, para ella era común ver montañas de cáscaras de café que terminaban desperdiciándose después de la cosecha. Ese fue el punto de partida para desarrollar su proyecto. Cerca del 40 % del fruto del café corresponde a la cáscara roja y, si no se maneja adecuadamente, puede generar contaminación, ya que su proceso de descomposición para convertirse en abono tarda entre dos y tres semanas.

Buscando apoyo para su idea, Silva llegó al barrio Restrepo en Bogotá, donde se concentran muchos fabricantes de cuero. Allí le recomendaron a Nuvant, una empresa de Medellín con más de 60 años de experiencia en textiles recubiertos, que decidió creer en su propuesta y ayudar a desarrollar el material que hoy utiliza Piel de Café.

Actualmente, el material creado por Ana Cristina Silva ya se utiliza en distintos productos y espacios comerciales. Incluso, algunos sofás del café de Juan Valdez ubicado en la calle 93 de Bogotá están tapizados con Piel de Café.

Además, el proyecto tiene un componente social inspirado en su abuela Emperatriz: empoderar a mujeres caficultoras para que puedan generar ingresos a partir de un recurso que normalmente no tiene valor dentro de la cadena productiva del café.