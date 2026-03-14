Operativo policial permitió recuperación de camión robado entre Cartagena y Barranquilla

En un operativo de registro y control adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, la Policía Nacional logró la captura de dos personas señaladas por el delito de receptación y la recuperación de un camión que había sido reportado como hurtado, junto con un cargamento de cemento avaluado en más de 120 millones de pesos.

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El procedimiento se realizó en el kilómetro 19+400 de la Ruta 9006, en el corredor vial que comunica a Cartagena con Barranquilla. Allí, uniformados que adelantaban labores de prevención y control detuvieron un vehículo tipo camión, de placas SMW-145, color blanco, el cual se movilizaba sin carga al momento de la verificación.

Durante la inspección, las autoridades establecieron que el automotor presentaba una denuncia vigente por hurto. En el vehículo se movilizaban dos hombres oriundos de la ciudad de Barranquilla, quienes fueron capturados en flagrancia por el delito de receptación.

Posteriormente, al establecer contacto con el denunciante y verificar el sistema de rastreo satelital (GPS), las autoridades lograron determinar que el camión había realizado una detención previa en el municipio de Soledad, Atlántico, específicamente en un parqueadero del barrio Ciudad Bonita.

Con apoyo de unidades de Policía Judicial se realizó la verificación en el lugar señalado, donde fue hallada la carga que transportaba el vehículo: 390 bultos de cemento, avaluados aproximadamente en 35 millones de pesos.

Las autoridades también confirmaron la recuperación del camión, cuyo valor comercial asciende a 120 millones de pesos, material que fue dejado a disposición de la autoridad competente para su proceso de restitución al propietario.

“Gracias a los controles permanentes en los corredores viales y a la articulación con la Policía Judicial, logramos recuperar este vehículo y su carga, afectando las rentas del crimen y devolviendo tranquilidad a los transportadores que transitan por las vías del departamento”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de receptación.