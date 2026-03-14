La cultura se toma la Plaza de Variedades con programación abierta durante el mes de marzo

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a residentes y visitantes a participar en la agenda cultural programada durante todo el mes de marzo en la Plaza de Variedades, un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para el arte, la música, la tradición y la participación comunitaria.

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La programación incluye presentaciones artísticas, encuentros culturales, muestras musicales y actividades dirigidas a distintos públicos, con el propósito de promover el disfrute del espacio público y fortalecer la identidad cultural de la ciudad. Todas las actividades son abiertas y gratuitas, permitiendo que la ciudadanía se acerque, participe y viva la cultura en un entorno diferente.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de estos espacios para la convivencia y la cultura ciudadana:

“Queremos que los cartageneros se apropien de sus espacios culturales. La Plaza de Variedades es un lugar para encontrarnos, disfrutar del talento local y fortalecer nuestra identidad. Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta agenda que hemos preparado para el mes de marzo”.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, señaló: “Desde el IPCC seguimos trabajando para que la cultura esté al alcance de todos. La agenda de la Plaza de Variedades es una invitación abierta para que familias, jóvenes, artistas y visitantes se acerquen y disfruten de una programación diversa que celebra nuestras expresiones culturales”.

Este sábado, 14 de marzo, la agenda estará encaminada a conmemorar el Mes de la Mujer, con actividades lideradas por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, el IDER y el IPCC, en el marco de las acciones impulsadas por la primera dama Liliana Majana y su equipo de Gestión Social para reconocer, visibilizar y celebrar a las mujeres cartageneras.

“Nuestra macroestrategia Cartagena es Violeta sigue conmemorando a las mujeres de la ciudad. A lo largo de marzo hemos preparado una gran agenda en la que ellas son las grandes protagonistas. Desde actividades que promueven su bienestar, su cuidado físico y emocional, hasta eventos recreativos y culturales serán parte de esta gran programación, a la que las convocamos a participar”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Agenda completa

Viernes, 13 de marzo

5:00 p.m. - Sunset Sax

6:00 p.m. - Noche de Boleros

7:00 p.m. - Cumbia a la Plaza - Grupo Candela Africana

Sábado, 14 de marzo

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

• Show de Mariachis

• Show de DJ

• Activación física

• Rumbaterapia

7:00 p.m. - Mujeres que inspiran: Serenata a la mujer

7:30 p.m. - Al Son de Merecumbé: Grupo Calenda Getsemaní

Domingo, 15 de marzo

5:00 p.m. - Sunset Sax

6:00 p.m. - Teatro: Panto y Mimo – Tropa Klow

7:00 p.m. - The River – Música Urbana

Viernes, 20 de marzo

5:00 p.m. - 7:00 p.m. - Viernes de Talento Universitario - Universidad del Sinú - Aires Vallenatos

Sábado, 21 de marzo

5:00 p.m. - Academia de Danza Bailarte - Danzando el Caribe

6:00 p.m. - Choco Choco

6:30 p.m. - Trota Sueños

Domingo, 22 de marzo

5:00 p.m. - Estrellas de Rawad - Danzando el Caribe

6:00 p.m. - Concierto Una Voz en Movimiento

Lunes, 23 de marzo

5:00 p.m. - Teatro

6:00 p.m. - Acordes del Caribe

7:00 p.m. - Danza Street Team – El Pozón Tierra de Soñadores

Viernes, 27 de marzo

Talento Universitario y Master Class - Los Maestros Hablan

Sábado 28 de marzo

5:00 p.m. - Orquesta Tropical de Kakike

6:00 p.m. - Danza - Bayunca Tierra de Sueños

7:00 p.m. - Danza Street Team – El Pozón Tierra de Soñadores

Domingo, 29 de marzo

5:30 p.m. - XVI Festival de Coros y Música Sacra

6:00 p.m. - Estrella del Caribe “Danza como el pez al son del tambo mapalé”

7:00 p.m. - Génesis Kids