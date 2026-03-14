Incautan en Cali más de 172 mil medicamentos ilegales. Nueve personas fueron capturadas

Los medicamentos eran adquiridos de manera ilegal a través de los sistemas de salud, lo que evidencia la operación de estructuras criminales dedicadas a la comercialización ilícita de estos fármacos.

Un certero golpe a los traficantes de medicamentos ilegales, propino la Policía Metropolitana de Cali este fin de semana, cuando en dos establecimientos de comercio abiertos al público, al sur de Cali, incautó más de 172 unidades de medicamentos ilegales, avaluados comercialmente en más de $3 mil millones.

En el operativo, adelantado a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Salud de Cali y representantes de la industria farmacéutica, adelantó operativos simultáneos al sur de la ciudad de Cali, logrando impactar de manera significativa a estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de medicamentos.

Las drogas ilegales

De las 172.968 unidades de medicamentos, 55.650 unidades correspondían a medicamentos de uso institucional, 4.105 unidades carecían de registro Invima, 101.427 unidades no cumplían con los requisitos de almacenamiento y 11.786 unidades de medicamentos de origen extranjero no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país, avaluados comercialmente en $3.459 millones de pesos.

Durante el procedimiento, fueron capturadas en flagrancia nueve personas por el delito de enajenación ilegal de medicamentos. Adicionalmente, se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con cinco cartuchos.

De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que los medicamentos eran adquiridos de manera ilegal a través de los sistemas de salud, lo que evidencia la operación de estructuras criminales dedicadas a la comercialización ilícita de estos fármacos y el riesgo que representaban para la población.