Hombre armado acabó con la vida de ‘El Puerco’ en zona urbana de El Carmen de Bolívar

En el municipio de El Carmen de Bolívar se presentó el homicidio de Carlos Javier Chamorro Montes, de 21 años de edad, conocido con el alias de ‘El Puerco’.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Villa María, cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta; el parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó varios impactos, perdiendo la vida por la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las informaciones recopiladas en terreno, Chamorro Montes presuntamente, se dedicaba a la actividad del expendido de sustancias de estupefacientes durante horas de la noche, utilizando durante el día la fachada de mototaxista para movilizarse en el municipio.

Se maneja como hipótesis principal un posible ajuste de cuentas relacionado con el control territorial y la comercialización de estupefacientes en la zona, teniendo en cuenta disputas entre actores dedicados al tráfico de estupefacientes.