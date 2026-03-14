Habilitada conexión vehicular entre Parque Heredia y San José de los Campanos

La transformación vial de Cartagena sigue avanzando con soluciones puntuales pero de alto impacto. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz terminó los 36 metros lineales que estaban faltando en la Calle 39, el tramo clave que impedía la conexión total entre Parque Heredia y el barrio San José de los Campanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con esta intervención se cierra definitivamente el vacío vial que durante años generó barro, aislamiento y dificultades de movilidad para miles de familias. Estos 36 metros nuevos se suman a los 244 metros previamente ejecutados por esta administración, consolidando una vía completa de 280 metros lineales, con 6 metros de ancho y doble carril.

La obra conecta la carrera 83B de Parque Heredia, cerca del conjunto Malibú, con la carrera 100 de San José de los Campanos, habilitando plenamente un acceso alterno que mejora la conectividad y reduce los tiempos de desplazamiento para residentes y ciudadanía en general.

Esta nueva conexión no solo descongestiona el tráfico interno, sino que amplía las posibilidades de movilidad hacia la zona de conurbación con Turbaco o la Variante Mamonal.

Con esta obra, la Alcaldía Mayor de Cartagena completa la sexta intervención vial entregada en San José de los Campanos, superando los 2,1 kilómetros de vías nuevas en la Carrera 104, la Calle 39, la Carrera 100, la Carrera 103 y la Calle 35, dando respuesta a reclamos históricos de la comunidad.

“La revolución de la infraestructura vial que hemos liderado, en beneficio de la calidad de vida ciudadana, sí o sí está enfocada en el sur de Cartagena, pues es donde más se siente el atraso de la malla vial que recibimos al arrancar nuestro gobierno. Trancones, estrés y caos viales habituales y tradicionales, poco a poco, pasan de ser pesadillas del pasado a realidades que puedan beneficiar a miles y miles de cartageneros y visitantes en estas zonas residenciales e industriales”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde Dumek Turbay destacó que terminar este punto era una necesidad. “Muchas veces una ciudad no se transforma solo con grandes extensiones de vía, sino resolviendo los tramos que bloquean la movilidad. Este tramo era el eslabón que faltaba y hoy cumplimos con la gente de Parque Heredia y de San José de los Campanos. Estamos acompañando a la zona con obras complementarias y con el Plan de Manejo de Tránsito del Intercambiador de La Carolina, dando alternativas de solución para mejorar la movilidad vehicular y la calidad de vida”, afirmó el mandatario.

La comunidad celebra la obra como el fin de años de barro y aislamiento. Manuel Ozuna, vendedor ambulante con más de 30 años viviendo en la zona, expresó su agradecimiento: “Aquí vivimos décadas caminando entre barro. Cuando llovía era peor. Hoy podemos transitar mejor y yo puedo vender con más tranquilidad. Esta vía nos cambió la realidad, gracias al alcalde Dumek”.

La obra fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, como parte del plan de recuperación y expansión de la malla vial que impulsa la administración distrital.

Con la entrega de la terminación de la Calle 39, hoy Parque Heredia y San José de los Campanos ya no están separados por un tramo inconcluso; están unidos por una vía que representa conexión y progreso.

Con esta obra, la Alcaldía Mayor de Cartagena completa la sexta intervención vial entregada en San José de los Campanos, superando los 2,1 kilómetros de vías nuevas en la Carrera 104, la Calle 39, la Carrera 100, la Carrera 103 y la Calle 35, dando respuesta a reclamos históricos de la comunidad.

Y con relación al desarrollo y una mejor movilidad, el alcalde Dumek Turbay destacó que esta nueva conexión hace parte de una estrategia integral de movilidad para la zona. “Estamos acompañando a las comunidades con obras complementarias y con el Plan de Manejo de Tránsito del Intercambiador de La Carolina, atendiendo reclamos históricos y dando alternativas de solución para mejorar la movilidad vehicular y la calidad de vida de la gente de Parque Heredia y de San José”, afirmó el mandatario.