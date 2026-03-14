Gobernador de Boyacá anuncia construcción del parque de ciencia más grande de Colombia

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció una serie de proyectos estratégicos que buscan fortalecer la inversión, el empleo y el desarrollo sostenible en el departamento, entre ellos la construcción de un gran parque de ciencia y tecnología y la compra de 63 buses para dinamizar la economía regional.

Según explicó el mandatario, la Gobernación está aplicando a una convocatoria para construir, cerca del Jardín Botánico, el que sería el parque de ciencia y tecnología más grande de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica. “Esperamos que todo salga bien en la convocatoria en la que está aplicando la Gobernación. Es un gran proyecto que se formuló desde mi primer gobierno, el Centro de Ciencia, con una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos”, afirmó.

El gobernador señaló que este centro estaría enfocado en áreas estratégicas como el agua, la biodiversidad y la inteligencia artificial para el cuidado del territorio. “Si todo sale bien, el próximo año podríamos inaugurar el más grande centro de ciencia del país”, indicó.

Durante su intervención, el mandatario también hizo un llamado al sector empresarial del departamento para trabajar de manera articulada en el crecimiento económico y la sostenibilidad. “Necesitamos que haya más empresas, más inversión y más empleo. Cuando uno ve noticias donde la gente tiene empleo formal, ese es el camino y creo que vamos en la dirección correcta”, aseguró.

También anunció que la Gobernación de Boyacá adelanta el proceso para adquirir 63 buses, una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. El mandatario invitó al sector productivo del departamento a participar en el proceso. “Ojalá que el sector productivo de Boyacá se una, resuelva los problemas que tiene y pueda, mediante un proceso transparente, ser merecedor de ese contrato para mover la economía de la región”, señaló.