¿Es posible que la IA e impresión 3D transformen el área de la construcción en concreto? Expertos

La construcción de concreto está cambiando con la inteligencia artificial (IA) y la impresión 3D. Estas tecnologías permiten acelerar procesos, reducir desperdicios y diseñar estructuras complejas, inaugurando lo que especialistas llaman Construcción 5.0.

¿Pueden “imprimir” casas?

En Estados Unidos, robots construyen muros de viviendas capa por capa en cuestión de semanas. En Guatemala, se levantó el primer edificio impreso en 3D de la región, capaz de resistir actividad sísmica. Estas experiencias muestran que la impresión 3D ya no es solo futurismo, sino una realidad aplicada.

El Foro Económico Mundial proyecta que la impresión 3D en construcción superará los 20.000 millones de dólares antes de 2030. La digitalización y la industrialización de procesos ayudan a reducir desperdicios y emisiones de CO₂, mientras se mejora la eficiencia del sector.

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¿Esta tecnología se encuentra en Colombia?

Proyectos piloto de vivienda social impresos en 3D avanzan en Colombia gracias a alianzas entre sector público y empresas de cemento. Manuel Lascarro, director de PROCEMCO, asegura que estas tecnologías no reemplazarán la construcción tradicional, pero son útiles para proyectos que requieran rapidez, sostenibilidad y diseños complejos.

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¿La IA cómo hace los materiales?

Investigadores del MIT han identificado 19 materiales alternativos, incluidos residuos industriales y biomasa, que pueden sustituir parcialmente al cemento sin perder resistencia. Esto podría reducir hasta un 3 % las emisiones globales de CO₂ del concreto, acercando la industria a la sostenibilidad.

La adopción enfrenta barreras como inversión inicial, normas técnicas y sensibilidad del concreto a variables climáticas. Sin embargo, la combinación de IA, impresión 3D y materiales alternativos promete un futuro más digital, sostenible y eficiente para la construcción.