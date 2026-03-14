En Arjona capturado hombre mientras presuntamente manipulaba redes de energía eléctrica

En el barrio La Paz, del municipio de Arjona (Bolívar), unidades de la Policía lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido como ‘El Lucho’, de 51 años de edad, señalado de, presuntamente, estar manipulando redes eléctricas para obtener energía de manera ilegal.

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El procedimiento se realizó cuando patrullas de vigilancia que se encontraban realizando labores de patrullaje, observaron a un hombre subido en un poste manipulando cables de energía.

Según las autoridades, al notar la presencia policial, el sujeto descendió rápidamente del poste, lo que llamó la atención de los uniformados, quienes de inmediato se acercaron para verificar la situación.

Durante el procedimiento, los policías le preguntaron si era funcionario de alguna empresa prestadora del servicio de energía o si contaba con autorización o capacitación para manipular este tipo de redes eléctricas, a lo que el hombre no pudo presentar ningún tipo de documentación.

De acuerdo con información conocida en el lugar, varias viviendas del sector se encontraban sin energía eléctrica y el capturado, al parecer, estaba realizando conexiones irregulares en los cables del servicio.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a capturarlo en flagrancia por el delito de defraudación de fluidos, siendo posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por este hecho.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar destacó la importancia de la denuncia ciudadana en este tipo de casos.

“Gracias a la oportuna información de la comunidad y al trabajo permanente de nuestras patrullas de vigilancia, logramos esta captura en flagrancia. Invitamos a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad ilegal que afecte la seguridad y los servicios públicos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades recordaron que manipular redes eléctricas sin autorización no solo constituye un delito, sino que también representa un alto riesgo para la vida de las personas y para la seguridad de la comunidad.