Cárcel para dos hombres como posibles responsables de delitos contra la vida

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres quienes, en casos independientes, habrían incurridoen acciones violentascometidas en El Carmen de Bolívar y Turbaco (Bolívar), respectivamente.

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Se trata de Rafael Armando Arrieta Ramírez, de 61 años, quien durante una riña habría herido con un arma cortopunzante a un hombre de 40 años. Los hechos se registraron el pasado9 de marzo en el barrio Gambote de El Carmen de Bolívar. El señalado agresor fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional.

De otra parte,fue judicializado a Sergio AndrésVillarreal Pardo quien,el pasado 4 de marzo, al parecer, disparó contra el propietario de un establecimiento de comercio, ubicado del barrio Plan Parejo de Turbaco. El ataque se habría producido cuando, se presume, alias El Nacho, como se conoce al investigado, incurría en un hurto. La víctima se recupera en un centro médico a donde fue llevada. El señalado agresorfue capturado por la policíay en su poder le fue encontrado un revólver, presuntamente utilizado para incurrir en el delito.

Los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que ninguno aceptó.