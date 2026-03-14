Capturado hombre con motocicleta adulterada en vía Regidor- Río Viejo, Bolívar

En desarrollo de actividades de control y verificación en las vías del sur de Bolívar, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de falsedad marcaria, en hechos ocurridos en la vía que comunica a Regidor con Río Viejo, sur de Bolívar.

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El procedimiento se realizó cuando patrullas de vigilancia, en articulación con personal de Policía Judicial, adelantaban planes de registro a personas y verificación de antecedentes a vehículos en este corredor vial.

Durante el operativo, los uniformados ordenaron detener una motocicleta de placas SGQ-22B, color rojo, conducida por un ciudadano. Al momento del registro, el hombre entregó voluntariamente los documentos del vehículo para su respectiva verificación.

Sin embargo, al inspeccionar la identificación externa de la motocicleta, los uniformados evidenciaron irregularidades en el número de chasis, el cual presentaba anomalías en su estructura y carecía de los guarismos de identificación.

Asimismo, al revisar el número del motor, los policías observaron que los guarismos estaban borrados o pulidos, lo que constituye una presunta manipulación de los sistemas de identificación del automotor.

Ante esta situación, y al encontrarse frente a una conducta punible relacionada con falsedad marcaria, los uniformados procedieron a informarle sus derechos al ciudadano y realizar su captura en flagrancia, dejándolo a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

“Nuestros uniformados continúan desarrollando operativos permanentes para prevenir el delito y garantizar la seguridad en las carreteras. Invitamos a la ciudadanía a adquirir vehículos de manera legal y verificar siempre su procedencia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía Nacional entregó algunas recomendaciones a los ciudadanos para evitar problemas legales al momento de comprar un vehículo:

* Verificar que los números de chasis y motor coincidan con los documentos.

* Realizar la compra únicamente mediante traspasos legales.

* Solicitar antecedentes del vehículo en plataformas oficiales.

* Evitar comprar vehículos a precios sospechosamente bajos o sin documentación.

* Denunciar cualquier irregularidad a la línea 123 o ante la Policía más cercana.

La institución reiteró que continuará adelantando operativos de control en las vías del departamento, con el fin de combatir el hurto de automotores y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.