Caen presuntos extorsionistas en Sincelejo

Sincelejo

En Sincelejo, dos hombres conocidos con los alias ‘Baltazar’ y ‘El Calvo’ fueron capturados en flagrancia cuando, al parecer, recibían dinero producto de una extorsión.

La operación se desarrolló por parte d ehombres del Gaula de la Policía en la carrera 23A, sector del Mercado Público, como parte de la ofensiva nacional contra este delito.

De acuerdo con la Policía Nacional, los detenidos tendrían una trayectoria criminal de cerca de 10 años al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo, desempeñando distintos roles dentro de esa estructura.

Las autoridades señalaron que ambos serían responsables de intimidar y exigir pagos ilegales a comerciantes y contratistas de obras públicas en varios municipios de la Sabana sucreña.

Las investigaciones indican que alias ‘El Calvo’ registra dos capturas previas por concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

Además, el recaudo semanal que generaría esta actividad delictiva estaría entre los 80 y 100 millones de pesos, afectando a diferentes gremios de la región.

Tras la captura, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento intramural contra alias ‘Baltazar’, mientras que alias ‘El Calvo’ recuperó su libertad.