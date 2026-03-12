El Buque Hospital Benkos Biohó beneficiará habitantes de las riberas de cinco ríos del Pacífico

La construcción y dotación del buque representaron una inversión de más de $82.422 millones.

Habitantes de las riberas de los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí y Naya en el departamento del Valle del Cauca y de los ríos Micay, Timbiquí y Guapi en el Cauca, hacen parte de los más de 150 mil personas del Pacífico que se beneficiaran con la llegada del buque hospital Benkos Biohó.

El Buque Hospital Benkos operará en corredores costeros y desembocaduras de ríos del litoral Pacífico colombiano, permitiendo realizar jornadas de prevención, diagnóstico, tratamiento y promoción de la salud en comunidades con limitada infraestructura sanitaria.

Servicios

El buque hospital cuenta con consultorios médicos para atención general y especializada, servicios de diagnóstico y apoyo clínico, espacios para promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como capacidad logística para el transporte de personal médico, equipos e insumos.

Entre los servicios que ofrecerá se incluyen medicina general, enfermería, odontología, psicología, vacunación, terapia física y ocupacional y terapia respiratoria, además de especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, cardiología, cirugía general y cirugía ginecológica, complementadas mediante telemedicina. También contará con farmacia, ecografía, rayos X, laboratorio clínico y toma de muestras para tamizaje de cáncer de cuello uterino.